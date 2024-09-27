«Спасибо тем, кто кровь сдаёт». Белорусские медики спасли жизнь малышу из Кыргызстана

Может гордиться Беларусь и своей международной помощью. К нам на лечение приезжают граждане других стран и не устают благодарить и наших медиков, и белорусских доноров за спасительные капли крови, рассказали в программе «В поисках истины».

Байжигит Ихтияров, отец реципиента:

Мы пришли в Беларусь из Кыргызстана, город Бишкек, нам поставили порок сердца, диагноз Тетрады Фалло. И мы искали, искали и сюда пришли, в Минск, в РНПЦ «Детский хирургический центр». Недавно вот прошла операция, все хорошо уже, успешно, нам переливали кровь, у нас был гемоглобин низкий, из-за этого нам переливали кровь. Спасибо донорам, что дают кровь.