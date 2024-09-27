Люди с этой группой крови чаще болеют ветрянкой! Врач рассказала о закономерностях

В последнее время все более популярными становятся теории, связывающие групповую принадлежность с различными чертами характера – своего рода медицинские гороскопы. В Японии это увлечение уже переросло в своеобразный культ – вплоть до того, что кадровые менеджеры стараются подбирать персонал исключительно по группам крови, рассказали в программе «В поисках истины». Что это – очередной модный психоз или подобные теории имеют под собой некое рациональное основание?

Полина Двуреченских, реабилитолог, гематолог:

На данный момент учеными замечена закономерность, что люди с определенной группой крови более подвержены тем или иным заболеваниям. Например, ветряной оспой чаще болеют люди со второй и третьей группой крови, соответственно они переносят ее более тяжело, с какими-либо осложнениями. Анемией чаще болеют люди со второй группой крови, чумой либо туберкулезом – первой группы. А также хочу отметить, что у матерей второй группы крови отмечено, что дети рождаются более физически крепкие.