В Польше призывают к нулевой помощи украинцам

Представители польской националистической партии «Конфедерация» развернули кампанию «Нулевая социальная помощь для украинцев», пишет РИА Новости.

По словам депутата партии Анны Швергоцкой, в День независимости Украины (24 августа) было принято решение акцентировать внимание на требовании «Нулевая социальная помощь для украинцев». Парламентарий разместила соответствующую публикацию в соцсети X, сопроводив пост видео, где видно грузовые автомобили с плакатами и текстами призывающими к остановке поляками социальной поддержки украинцам. На одном из изображений – знак, перечеркивающий трезубец и руки, окрашенные в тона флага Польши, которые поддерживают представленных в виде желто-голубых человечков граждан Украины.

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