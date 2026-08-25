Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Руслана Салея по хоккею

Тремя матчами завершился групповой этап Кубка Салея. «Брест» обыграл «Авиатор» со счетом 3:2. Дубль Егора Чижикова помог «Шахтеру» взять верх над «Лидой» – 5:1. «Неман» по буллитам уступил «Динамо-Молодечно» – 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Салея. 28 августа «Неман» встретится с «Гомелем», а «Металлург» – с «Динамо-Молоечно». 29 августа «Брест» поспорит со «Славутичем», а «Витебск» сразится с «Шахтером». Отметим, что в четвертьфинал не смогла пробиться минская «Юность».