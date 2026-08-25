Минские медики провели уникальную реконструкцию артерий нижней конечности

Сосуды левой ноги мужчины были практически полностью заблокированы. Традиционная хирургия в таких случаях бессильна. Спасением стала гибридная операция: врачи применили открытые и внутрисосудистые методики одновременно. В результате кровоток в конечности был полностью восстановлен. Операция длилась около трех часов.

Олег Козак, заведующий ангиографическим кабинетом МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: Сама методика предполагает и называется петлевая эндартерэктомия. Мы столбик протяженный, сантиметров 20, из артерии достаем, и в месте окончания этой эндартерэктомии стентируем. И в том месте, где мы начинали эндартерэктомию, то есть вводили инструмент специальный (он называется «петля»), остается дефект, который нужно укрыть каким-то образом. Используется белорусский материал.

Александр Жигалкович, заведующий отделом кардиоторакальной хирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Это общая тенденция, что гибридная хирургия захватывает все области, особенно сосудистую хирургию. Потому что есть много технических инноваций в эндоваскулярной хирургии, которые позволяют сейчас расширить объем помощи пациентам, которые, возможно, раньше были бы безнадежными и у них бы присутствовала угроза ампутации. Сейчас есть условия для выполнения операций этим пациентам. И в областных центрах, и в РНПЦ кардиологии такие операции проводятся в разных форматах – на двух сегментах, на трех сегментах.

Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады сложнейшее вмешательство прошло без осложнений, хирургическая травма минимальна. Сейчас пациента готовят к выписке.