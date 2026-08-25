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«Ислочь» взяла верх над минским «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

25 августа 2026 11:31
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В центральном поединке 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» одолела с минимальным счетом 1:0 минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победный гол на 79-й минуте забил Алексей Бутько. «Ислочь» вышла на первое место в таблице – в ее активе 37 очков. «Динамовцы» идут вторыми – у них 36 баллов и игра в запасе. В заключительном матче тура жодинское «Торпедо-БелАЗ» и могилевский «Днепр» сыграли вничью – 0:0. Для могилевчан это был первый поединок под началом нового главного тренера Игоря Криушенко.

# Футбол Беларуси

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