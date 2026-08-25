Ирина Шиманович вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом раунде Шиманович справилась с Ребеккой Машаровой из Швейцарии – 6:4, 3:6, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет американка Джульетта Пареха.

Алена Фалей завершила выступление на US Open, уступив россиянке Елене Приданкиной – 1:6, 3:6. Сегодня, 25 августа, Александра Саснович в квалификации встретится с венгеркой Далмой Галфи. Действующая чемпионка US Open, белоруска Арина Соболенко, начнет выступление в миксте с сербом Новаком Джоковичем. Сегодня в первом раунде они сыграют с чешско-британским дуэтом Катерины Синяковой и Генри Патена.