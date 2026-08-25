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ПВО РФ уничтожила 148 воздушных целей за сутки над российскими регионами

25 августа 2026 13:05
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ПВО РФ уничтожила 148 воздушных целей за сутки над российскими регионами-0

ВС РФ в течение ночи на 25 августа нейтрализовали 148 воздушных целей над регионами России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве России информировали, что воздушные цели уничтожены в районе территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, над Краснодарским краем, Республикой Крым, над Азовским и Черным морями.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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