ПВО РФ уничтожила 148 воздушных целей за сутки над российскими регионами

ВС РФ в течение ночи на 25 августа нейтрализовали 148 воздушных целей над регионами России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве России информировали, что воздушные цели уничтожены в районе территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, над Краснодарским краем, Республикой Крым, над Азовским и Черным морями.

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