Число пострадавших из-за взрыва на газопроводе выросло до 112 человек

И все же бедствия не дают расслабиться азиатскому региону. 1 апреля утром вблизи столицы Малайзии разгорелся сильный пожар после утечки топлива на газопроводе. Огромный огненный столб высотой полтора километра прорвался через крышу заправочной станции, после чего пламя быстро распространилось по объекту и перекинулось на соседние жилые дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число пострадавших возросло до 112 человек. В эвакуации жителей близлежащих районов участвуют более 70 пожарных. Спасены семь человек, в том числе двое пожилых: они доставлены в центр временного размещения с травмами различной степени тяжести. Предположительно, причиной инцидента стало повреждение газопровода при земляных работах, проводившихся рядом с заправочной станцией. Местные власти сообщают, что пожар затронул магистральный газопровод, который уже перекрыт; однако пламя смогут потушить только после выгорания всего топлива.