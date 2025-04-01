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Лукашенко встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко

01 апреля 2025 09:00
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1 апреля, в канун дня Единения народов Беларуси и России, Президент проводит встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Во время встречи Глава государства обозначил ключевой аспект сотрудничества с Россией. «То ли еще будет. Все не так просто и не так благодушно, как, может, кому-то казалось это. В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат (за рубежом. — Прим.). Потому что мы уже наелись этой беготни: «Ах, там качество, инвестиции и так далее», — сказал Александр Лукашенко. — Сейчас деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы и где то качество, на которые мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое. Мы способны многое сделать». 

 

Лукашенко встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко-1

Фото: president.gov.by

В составе российской делегации 49 человек. Это представители власти и бизнеса, сферы образования и культуры. В Беларуси гости 1 по 7 апреля.

В программе визита, кроме встречи на высшем уровне, переговоры с губернаторами, посещение ведущих промышленных предприятий. Мероприятия запланированы в Минске, Бресте и Могилеве.

Также впервые состоятся дни Пензенской области в нашей стране.

# общество # Международная политика

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