Лукашенко встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко

1 апреля, в канун дня Единения народов Беларуси и России, Президент проводит встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Во время встречи Глава государства обозначил ключевой аспект сотрудничества с Россией. «То ли еще будет. Все не так просто и не так благодушно, как, может, кому-то казалось это. В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат (за рубежом. — Прим.). Потому что мы уже наелись этой беготни: «Ах, там качество, инвестиции и так далее», — сказал Александр Лукашенко. — Сейчас деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы и где то качество, на которые мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое. Мы способны многое сделать».