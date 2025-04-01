Белорусские предприятия представят свои продукты на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025»

Развитие взаимной торговли, кооперационных связей и обмен технологиями. В столице Вьетнама 1 апреля состоится 16-е заседание белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию нашей страны возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заседании участвуют представители различных министерств и ведомств двух стран, включая промышленные, сельскохозяйственные и культурные сферы. По итогам заседания планируется подписание протокола, который закрепит конкретные направления сотрудничества на ближайшие годы.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: Между Беларусью и Вьетнамом работает межправительственное соглашение, в рамках которого у нас создана комиссия по научно-технической деятельности. И мы уже успешно с нашими вьетнамскими коллегами провели конкурс научно-технических проектов. У нас есть конкретные результаты. Мы отобрали, пока еще это было 6 проектов в области нанотехнологий, природоиспользования, энергетики, новых материалов. И технологии, которые были получены в рамках данных конкурсов, применяются и в медицине, и в промышленности. И сегодня в рамках межправительственной комиссии мы будем озвучивать и предлагать нашим вьетнамским коллегам продолжить этот положительный опыт.

Визит белорусской делегации также приурочен к международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025», где свои продукты представят белорусские предприятия из сферы машиностроения, нефтехимии и перерабатывающей промышленности. Вьетнам занимает 42-е место среди стран-импортеров белорусских товаров, при этом более 60 % экспорта составляют калийные удобрения. В числе других популярных товаров – тракторы, лекарственные средства и молочные продукты.

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По линии сельского хозяйства с Вьетнамом мы работаем достаточно давно. Отгружается широкий ассортимент белорусского продовольствия на вьетнамский рынок. Это, в первую очередь, наша белорусская молочная продукция. Из Вьетнама в Республику Беларусь мы поставляем рыбы и рыбопродукты, рис, то есть то, что не производится в климатических условиях нашей страны. Работаем достаточно активно, давно. Это не новый покупатель нашего белорусского продовольствия.

Дополнительно, вопросы экономического сотрудничества будут обсуждены на белорусско-вьетнамском бизнес-форуме, который пройдет в рамках выставки «Вьетнам Экспо».