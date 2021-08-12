Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?

Новости Беларуси. Кровля в Будславском костеле должна быть восстановлена до конца сентября. Такая задача стоит перед подрядными организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уже приступили к работе. Это будет первый этап реконструкции святыни. Второй начнется в 2022 году. Он включает реставрацию внутренней части костела и работы по усилению фундамента.

Напомним, крыша и центральный свод католического храма пострадали во время пожара 11 мая. Всего на реконструкцию было собрано свыше 960 тысяч рублей. Состояние купола Будславского костела признано аварийным. Трещины увеличиваются, а отсутствие кровли и погодные условия могут вызвать порчу штукатурки с ценными фресками.

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:

На сегодня мы привлекли вместе с приходом проектную организацию, которая разработала проект на восстановление кровли. Привлекли подрядную организацию, акционерное общество «Промтехмонтаж», которая по проектным документам уже изготовила металлоконструкцию у себя на заводе, фермы и балки. На сегодня оборудована площадка, установлен башенный кран и начаты работы.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Государство осуществляет координацию работы по восстановлению костела, глава государства держит этот вопрос на контроле. Конечно, для всех это была очень большая трагедия, и не только для верующих католиков, но и для всей Беларуси, потому что Будславский костел – это национальная святыня. Совместными усилиями государства и католической церкви эта святыня будет восстановлена. В ходе реставрации будут восстановлены и росписи костела – это действительно историко-культурная ценность.