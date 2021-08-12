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Президент Беларуси поручил упростить схему сертификации ветпрепаратов

12 августа 2021 10:56
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Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поручил упростить схему сертификации ветпрепаратов-1

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Что касается текущих вопросов развития предприятия, руководство к Президенту обратилось с просьбой ускорить сертификацию ветпрепаратов. Сегодня на подготовку документов уходит два-три года, за это время на рынок успевает попасть продукция конкурентов. Глава государства поручил в ближайшее время упростить схему получения документов.

# Документы # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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