Президент Беларуси поручил упростить схему сертификации ветпрепаратов

Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на «БелВитунифарм»: чтобы мы могли, получив вакцину, здесь же уже ее размножить

Что касается текущих вопросов развития предприятия, руководство к Президенту обратилось с просьбой ускорить сертификацию ветпрепаратов. Сегодня на подготовку документов уходит два-три года, за это время на рынок успевает попасть продукция конкурентов. Глава государства поручил в ближайшее время упростить схему получения документов.