Медики оценили состояние Автуховича после голодовки

Главного фигуранта ранее удалили с процесса за систематическое нарушение дисциплины и создание препятствий в разбирательстве. 8 августа суд принял решение о возвращении главаря банды на заседание. До этого в качестве протеста Автухович 21 день говорил, что держит голодовку. Правда, кадры с камеры наблюдения эту информацию опровергают. Медики оценили здоровье подсудимого как удовлетворительное, с 1 августа он ест и пьет, до этого анализы также подтверждали факты приема пищи и воды.