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Медики оценили состояние Автуховича после голодовки

08 августа 2022 11:09
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Новости Беларуси. Состояние Николая Автуховича после так называемой голодовки оценили медики. В гродненской тюрьме № 1 продолжается судебный процесс по делу группировки Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики оценили состояние Автуховича после голодовки-1

Главного фигуранта ранее удалили с процесса за систематическое нарушение дисциплины и создание препятствий в разбирательстве. 8 августа суд принял решение о возвращении главаря банды на заседание. До этого в качестве протеста Автухович 21 день говорил, что держит голодовку. Правда, кадры с камеры наблюдения эту информацию опровергают. Медики оценили здоровье подсудимого как удовлетворительное, с 1 августа он ест и пьет, до этого анализы также подтверждали факты приема пищи и воды.

Медики оценили состояние Автуховича после голодовки-4

На скамье подсудимых находятся 12 человек. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, шесть из них за особо тяжкие преступления. Один из составов предусматривает высшую меру наказания.

# Судебная система Беларуси # общество # Николай Автухович # Фотофакт

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