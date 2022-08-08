Минздрав Беларуси одобрил вакцинацию детей с 5 лет

Новости Беларуси. Дети с пяти лет теперь могут проходить вакцинацию от коронавируса. Прививку китайской Vero Cell до этого делали лишь тем, кому исполнилось 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси дает добро и отмечает, что страна сейчас находится в межэпидемическом периоде, а значит, сейчас самое время пройти вакцинацию. Рост заболеваемости ожидается в сентябре. Новая волна будет не такой интенсивной, как предыдущие. В Беларуси охват первичной вакцинацией составляет 70 %. Активно население идет и на бустеризацию – ее прошли 27 % от числа полностью привитых.