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Минздрав Беларуси одобрил вакцинацию детей с 5 лет

08 августа 2022 11:05
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Новости Беларуси. Дети с пяти лет теперь могут проходить вакцинацию от коронавируса. Прививку китайской Vero Cell до этого делали лишь тем, кому исполнилось 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси одобрил вакцинацию детей с 5 лет-1

Минздрав Беларуси дает добро и отмечает, что страна сейчас находится в межэпидемическом периоде, а значит, сейчас самое время пройти вакцинацию. Рост заболеваемости ожидается в сентябре. Новая волна будет не такой интенсивной, как предыдущие. В Беларуси охват первичной вакцинацией составляет 70 %. Активно население идет и на бустеризацию – ее прошли 27 % от числа полностью привитых.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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