Дороги Беларуси покрыл гололёд. МЧС предупреждает о сложных погодных условиях

Новости Беларуси. О сложных метеорологических условиях 3 января предупреждает МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром дороги и тротуары покрыл гололед.

В течение дня по стране прогнозируют мокрый снег, местами – туман. Погодные явления могут привести к различным нештатным ситуациям. Не исключается повреждение деревьев, крыш, на дорогах возможно затруднение движения транспорта. Кроме того, увеличивается вероятность возникновения ДТП и риск травматизма.