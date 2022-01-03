О строительстве жилья для медиков и статусе Боровлян. Лукашенко принял губернатора Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, передает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что во время его октябрьского визита в Минский район, когда он посещал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и областную клиническую больницу, обсуждались вопросы обеспечения жильем медицинских работников и придание деревне Боровляны статуса города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы давно попробовали некоторые варианты и сочли необходимым в этом направлении двигаться. Помните: так называемые общежития, но у нас не хуже, чем комфортабельное. Да, небольшие для начала комнаты, внизу детский садик, все необходимое. То есть мы попробовали и посчитали, во что это обойдется. Вы на основании этого должны были проработать некоторые варианты.

Касаясь придания городского статуса Боровлянам, Президент подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подходить аккуратно, узнать мнения проживающих там людей.

Александр Лукашенко:

Статус города влечет за собой некоторые изменения. Пусть немного, но тем не менее.

Александр Лукашенко также поинтересовался состоянием дел в агропромышленном комплексе.

Александр Лукашенко:

Минская область – это почти половина страны, третья часть точно, и агропромышленный комплекс должен работать эффективно.