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О строительстве жилья для медиков и статусе Боровлян. Лукашенко принял губернатора Минской области

03 января 2022 08:52
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, передает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что во время его октябрьского визита в Минский район, когда он посещал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и областную клиническую больницу, обсуждались вопросы обеспечения жильем медицинских работников и придание деревне Боровляны статуса города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы давно попробовали некоторые варианты и сочли необходимым в этом направлении двигаться. Помните: так называемые общежития, но у нас не хуже, чем комфортабельное. Да, небольшие для начала комнаты, внизу детский садик, все необходимое. То есть мы попробовали и посчитали, во что это обойдется. Вы на основании этого должны были проработать некоторые варианты.

Касаясь придания городского статуса Боровлянам, Президент подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подходить аккуратно, узнать мнения проживающих там людей.

Александр Лукашенко:
Статус города влечет за собой некоторые изменения. Пусть немного, но тем не менее.

Александр Лукашенко также поинтересовался состоянием дел в агропромышленном комплексе.

Александр Лукашенко:
Минская область – это почти половина страны, третья часть точно, и агропромышленный комплекс должен работать эффективно.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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