Прямой эфир

Одна из самых любимых военных композиций советского человека. История создания песни «Смуглянка»

03 апреля 2025 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После боя сердце просит музыки вдвойне! Многие знают эту фразу по киноленте «В бой идут одни «старики», одному из самых музыкальных военных фильмов. А ведь эти строки взяты из стихотворения поэта Василия Лебедева-Кумача «Только на фронте». И с ними не поспоришь. «Оружие у нас есть, пришлите песни». Такие просьбы писали солдаты с передовой.

«Смуглянка» – одна из самых любимых военных песен советского человека. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны. Да-да, эта композиция появилась до Великой Отечественной.

Одна из самых любимых военных композиций советского человека. История создания песни «Смуглянка»-2

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:
Она была написана еще в 1940 году для ансамблей Киевского военного округа. Композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов эту песню создали.

Именно эти мастера советской массовой песни написали сюиту из семи частей, одной из которых и была «Смуглянка». Однако в довоенное время она так и не была исполнена. 

Ольга Брилон:
Даже более того, везде указано, что не сохранился даже нотный материал, то есть первоначальные образцы не сохранились.

Одна из самых любимых военных композиций советского человека. История создания песни «Смуглянка»-4

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:
И только спустя два года, в 1942 году Анатолий Новиков вернулся к своему детищу, решив сделать из песни «Смуглянка» законченное произведение. Для этого он связался с Яковом Шведовым, который в тот момент служил на далеком Втором украинском фронте, чтобы тот немного переделал текст.

Обновленная песня была передана Александру Васильевичу Александрову, художественному руководителю Ансамбля Красноармейской песни, который взял ее в свой репертуар. Когда ансамбль сделал запись на радио, редколлегия государственного радио забраковала песню «Смуглянка».

Одна из самых любимых военных композиций советского человека. История создания песни «Смуглянка»-6

Анна Меркушевич, корреспондент:
Руководству задорная песенка показалась чересчур фривольной, несерьезной и не соответствующей требованием военного времени. И лишь в 1944 году ее оценил и включил в свой репертуар руководитель ансамбля песни и пляски Александров.

Тот самый, который впервые исполнил песню «Священная война». Руководитель коллектива искал новый музыкальный материал для своей новой программы. Он тут же разучил песню с хором и исполнил на праздничном концерте 7 ноября. Выступление транслировалось по радио. Песню смогли услышать миллионы людей. Так «Смуглянка» стала «народной».

Подробности в видео.

# История # Великая Отечественная война # Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Подростковый бунт. Как родителям справиться с трудным поведением подростков?
03 апреля 2025 12:05

Подростковый бунт. Как родителям справиться с трудным поведением подростков?

Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов
03 апреля 2025 11:27

Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов

В МИД Беларуси прокомментировали снос в Эстонии памятников воинам-освободителям
03 апреля 2025 10:46

В МИД Беларуси прокомментировали снос в Эстонии памятников воинам-освободителям