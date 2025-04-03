Одна из самых любимых военных композиций советского человека. История создания песни «Смуглянка»

После боя сердце просит музыки вдвойне! Многие знают эту фразу по киноленте «В бой идут одни «старики», одному из самых музыкальных военных фильмов. А ведь эти строки взяты из стихотворения поэта Василия Лебедева-Кумача «Только на фронте». И с ними не поспоришь. «Оружие у нас есть, пришлите песни». Такие просьбы писали солдаты с передовой. «Смуглянка» – одна из самых любимых военных песен советского человека. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны. Да-да, эта композиция появилась до Великой Отечественной.

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Она была написана еще в 1940 году для ансамблей Киевского военного округа. Композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов эту песню создали. Именно эти мастера советской массовой песни написали сюиту из семи частей, одной из которых и была «Смуглянка». Однако в довоенное время она так и не была исполнена. Ольга Брилон:

Даже более того, везде указано, что не сохранился даже нотный материал, то есть первоначальные образцы не сохранились.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:

И только спустя два года, в 1942 году Анатолий Новиков вернулся к своему детищу, решив сделать из песни «Смуглянка» законченное произведение. Для этого он связался с Яковом Шведовым, который в тот момент служил на далеком Втором украинском фронте, чтобы тот немного переделал текст. Обновленная песня была передана Александру Васильевичу Александрову, художественному руководителю Ансамбля Красноармейской песни, который взял ее в свой репертуар. Когда ансамбль сделал запись на радио, редколлегия государственного радио забраковала песню «Смуглянка».