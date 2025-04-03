Подростковый бунт. Как родителям справиться с трудным поведением подростков?
Подростковый бунт часто воспринимается как естественная стадия взросления, когда школьники стремятся определить свою индивидуальность и избавиться от опеки взрослых. Этот процесс, хотя и может вызывать беспокойство у родителей и педагогов, на самом деле играет важную роль в жизни подростка.
Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:
Причины подросткового бунта следующие: это физиологические причины, поскольку ребенок растет, изменяется схема тела его и, соответственно, происходят гормональные изменения. Вторая причина – это изменение приоритетов. В этот период, как правило, подростки не ориентируются на суждения и мнения родителей. Ведущим видом деятельности является общение со сверстниками. Поэтому мнения и вкусы родителей не учитываются.
Подростковый бунт не следует считать простым актом неповиновения или протеста. Это глубокий процесс, который включает установление границ и формирование взглядов на мир. В этом возрасте молодые люди сталкиваются с массой внутренних и внешних конфликтов. Они хотят быть самостоятельными, но при этом испытывают страх перед неопределенностью и мнением окружающих.
Виктория Лопатик:
Подростковый бунт, помимо негативных реакций, включает в себя такие эмоциональные проявления подростков, как раздражительность, агрессивные тенденции, снижение учебной мотивации, конфликты со взрослыми, поиск новых увлечений, интересов. Это могут быть какие-то экзотические увлечения, эксперименты со своей внешностью. Как правило, подросток изменяет свою внешность, проявляет любопытство к пирсингу, наносит какие-то определенные рисунки на разные участки тела.
Именно в подростковом возрасте молодые люди начинают осознавать, что они могут быть независимыми от родителей и общества. Это желание может проявляться в самых разных формах: от отказа следовать семейным традициям до экспериментов с поведением и внешностью. Подростки могут вступать в конфликты как дома, так и в школе. Именно в эти моменты они начинают формировать свои собственные ценности и идеалы.
Виктория Лопатик:
Родители испытывают разные чувства. Это может быть и раздражительность, поскольку поведение подростка выходит из-под контроля. Это может быть злость, поскольку подросток не следует их замечаниям, указаниям. Часто говорят, что я плохой родитель. Но это не так, поскольку родителям необходимо помнить, какими они были в 13-14 лет. Как правило, подростковый период проходит, и у ребенка выстраиваются свои границы, выстраиваются навыки самоконтроля и приходят доверительные теплые отношения.
Зачастую подростки начинают активно экспериментировать с различными социальными ролями, интересами и субкультурами. Они могут менять стиль одежды, увлечения и даже круг общения. Это своего рода поиск себя, в ходе которого они стремятся понять, кто я на самом деле.
Виктория Лопатик:
Профессиональная помощь психологов и психотерапевтов необходима в том случае, когда ребенок не справляется со своими эмоциями, когда появляются суицидальные мысли, когда у ребенка появляется депрессивная симптоматика и повышенная тревожность. Когда ребенок не находит ответов на свои вопросы, родители не могут дать ответы на вопросы. Если вы заметили у ребенка вредные привычки, заметили плохое настроение или если ребенок связался с плохой компанией, то вам необходимо обратиться за помощью к специалистам.
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