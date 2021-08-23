Испытания в самых экстремальных условиях. Какими будут АрМИ-2021?

Новости Беларуси. Армейские международные игры расширяют географию. Более 6 000 участников из 43 стран будут соревноваться на тематических полигонах. Конкурсы пройдут на территории 11 стран. В том числе в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания проводятся в самых экстремальных условиях, на пределе возможностей. В 2021 году запланированы три новых конкурса. «Тактический стрелок», «Меридиан», соревнование военно-топографической службы, а также «Армия культуры», где участвуют творческие коллективы.

Армейские международные игры стали совершенно новой формой военного сотрудничества. Это возможность для военных разных стран обмениваться опытом, делиться знаниями и умениями в военном деле. Также игры способствуют укреплению боевого сотрудничества между странами-участницами.