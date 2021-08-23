Может случиться сильный пожар. Как безопасно разводить костёр на приусадебном участке?

Когда золотой сентябрь стучится окно, а дачный сезон подходит к концу, наступает идеальное время, чтобы заняться уборкой своего приусадебного участка. В беспощадной борьбе с мусором любимым помощником фермеров нередко становится пламя. Но прежде чем заручаться поддержкой огненной стихии, следует тщательно изучить основные правила общения с костром.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС​:

Самое главное – не разводить костры в ветреную погоду. Если все же вы решили в хорошую погоду навести порядок с помощью использования огня, то обязательно выбирайте место для кострища вдали от зданий, сооружений и построек, постоянно контролируйте процесс, вооружитесь ведром с водой, штыковой лопатой, можно использовать огнетушитель.​ Все то, что поможет вам быстро среагировать, если вдруг что-то пойдет не так.

Всегда будьте на чеку. Потухший огонь вовсе не означает, что пламя не разгорится вновь. Лучше пролить место костра дважды, иначе капризная природная стихия выйдет за пределы дачного участка и спровоцирует сильнейший пожар.

Сергей Чернявский, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Предусмотрена административная ответственность за разведение костров в запрещенных местах в размере 12 базовых величин. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, не повлекшее причинение вреда лесам, предусмотрена также административная ответственность в размере до 12 базовых величин. В случае, если причинен вред лесам, то административная ответственность предусмотрена в размере до 30 базовых величин. Кроме того, нарушитель должен будет выплатить сумму насчитанного вреда, если эта сумма вреда составит крупный размер, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 276 УК РБ.

К слову, упрямо игнорируя правила пожарной безопасности, вы вредите не только природе, но и в первую очередь самому себе. В попытках обуздать всеобъемлющее пламя отделаться легким испугом не удастся.