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Может случиться сильный пожар. Как безопасно разводить костёр на приусадебном участке?

23 августа 2021 11:45
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Когда золотой сентябрь стучится окно, а дачный сезон подходит к концу, наступает идеальное время, чтобы заняться уборкой своего приусадебного участка. В беспощадной борьбе с мусором любимым помощником фермеров нередко становится пламя. Но прежде чем заручаться поддержкой огненной стихии, следует тщательно изучить основные правила общения с костром.

Может случиться сильный пожар. Как безопасно разводить костёр на приусадебном участке?-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС​:
Самое главное – не разводить костры в ветреную погоду. Если все же вы решили в хорошую погоду навести порядок с помощью использования огня, то обязательно выбирайте место для кострища вдали от зданий, сооружений и построек, постоянно контролируйте процесс, вооружитесь ведром с водой, штыковой лопатой, можно использовать огнетушитель.​ Все то, что поможет вам быстро среагировать, если вдруг что-то пойдет не так.

Может случиться сильный пожар. Как безопасно разводить костёр на приусадебном участке?-4

Всегда будьте на чеку. Потухший огонь вовсе не означает, что пламя не разгорится вновь. Лучше пролить место костра дважды, иначе капризная природная стихия выйдет за пределы дачного участка и спровоцирует сильнейший пожар.

Может случиться сильный пожар. Как безопасно разводить костёр на приусадебном участке?-7

Сергей Чернявский, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Предусмотрена административная ответственность за разведение костров в запрещенных местах в размере 12 базовых величин. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, не повлекшее причинение вреда лесам, предусмотрена также административная ответственность в размере до 12 базовых величин. В случае, если причинен вред лесам, то административная ответственность предусмотрена в размере до 30 базовых величин. Кроме того, нарушитель должен будет выплатить сумму насчитанного вреда, если эта сумма вреда составит крупный размер, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 276 УК РБ.

Может случиться сильный пожар. Как безопасно разводить костёр на приусадебном участке?-10

К слову, упрямо игнорируя правила пожарной безопасности, вы вредите не только природе, но и в первую очередь самому себе. В попытках обуздать всеобъемлющее пламя отделаться легким испугом не удастся.

Может случиться сильный пожар. Как безопасно разводить костёр на приусадебном участке?-13

Анастасия Швайбович:
В минувшие выходные произошел случай, когда, наводя порядок, произошло возгорание сухой растительности на частном подворье. В результате попыток самостоятельно справиться с огнем пострадал мужчина, с ожогами 35 % тела был доставлен в больницу. Поэтому обращайте внимание, что если все же вы решаете разводить костры на приусадебных участках, то соблюдайте правила безопасности, чтобы защитить себя, не попасть в больницу. Обязательно контролируйте детей, ни в коем случае не подпускайте к костру, чтобы они не пострадали.

# Пожар # общество # Анастасия Швайбович # Сергей Чернявский # Вероника Макаревич # Фотофакт

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