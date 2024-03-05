На месте входа в Минское гетто открыли памятную доску. Появилась она на доме № 1 на улице Романовская Слобода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива принадлежит Союзу белорусских еврейских общественных объединений и общин. На камне сразу на трех языках (белорусском, русском и иврите) обозначен масштаб трагедии. На территории Беларуси нацисты создали более 200 гетто. Минское было самым большим из них, в том числе и по количеству жертв. Были убиты более 100 тысяч человек. Установка памятной доски стала возможной благодаря поддержке Посольства Израиля в Беларуси.

О лег Р огатников, председатель С оюза белорусских еврейских общественных объединений и общин: Это не просто доска – это большой символ для тех, кто был убит, кто был замучен в Минском гетто. Это знак нашей памяти и уважения им. А также знак мужества тех, кто выжил в Минском гетто, и знак для будущих поколений. Как важно жить, не сдаваться, несмотря ни на что, и сохранять память о событиях.

Цви Миркин, временный поверенный в делах Израиля в Беларуси:

То, что мы сделали сегодня, – это небольшое действие, но это один из кирпичиков, который закладывается в здание исторической памяти. Учитывая уникальность трагедии Холокоста, сохранение памяти о ней важно. Сохранение памяти – единственное, что можем сделать.

До Второй мировой войны в Беларуси проживали около 900 тысяч евреев. За годы оккупации нацисты уничтожили около 800 тысяч из них.