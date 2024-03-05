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Очередь из фур на белорусско-польской границе увеличилась в 4 раза

05 марта 2024 10:42
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Очередь грузовиков на въезд в Польшу с территории Беларуси за сутки увеличилась в четыре раза. В Госпогранкомитете назвали причины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередь из фур на белорусско-польской границе увеличилась в 4 раза-1

После закрытия Литвой двух пунктов пропуска транспортные потоки в Евросоюз перераспределились. Количество фур у погранперехода «Кукурыки» (с нашей стороны это сопредельный «Козловичи») увеличилось с 50 до 200. Поляки оформили немногим более половины от нормы грузовиков. Ну а самый загруженный маршрут в страны ЕС проходит через оставшийся литовский пункт пропуска «Мядининкай» (с нашей стороны это «Каменный Лог»). За сутки в нем оформили всего 18 % грузовиков от плановых возможностей.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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