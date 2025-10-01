Белорусы взяли бронзу олимпиады Юношеского фестиваля стран БРИКС

Отличились юные белорусы и на индивидуальном этапе. Так, Ярослав Дайняк и Александр Станкевич взяли бронзу на состязаниях по информатике. А Захар Маковский – второй в младшей группе по математике. На высоком уровне страну представила София Сахно на международном песенном конкурсе «БРИКСОвидение», у белорусской исполнительницы третье место. Команда Беларуси открывала «Шоу национальных костюмов», также делегация приняла участие в конкурсе презентаций.

Алеся Кокошникова, заведующая отделом социокультурной деятельности Минского государственного дворца детей и молодежи:

Ребята готовили здесь, а мы вместе с ними, презентацию страны. Мы готовили дефиле, шоу народных костюмов, и это было «БРИКСОвидение». Это конкурс песни. Все это мы готовили очень активно, очень были насыщены у нас дни, но нужно отметить, что всего у двух членов команды был опыт сценический, скажем так, танцевальный. Для всех остальных – это было вообще впервые в жизни. И вообще многое случилось впервые в жизни у этих ребят. Они впервые встретились, они впервые летели на самолете, они впервые участвовали в международном фестивале такого уровня, они впервые выступали на сцене и, хочу сказать, выступали очень достойно.

За неделю ребята посетили множество экскурсий: побывали в Казанском Кремле и зооботаническом саду, стали зрителями ледового шоу. Также удалось посмотреть, как устроены передовая инновационная гимназия и Казанский федеральный университет. В ратуше прошла встреча с мэром столицы Татарстана. Всего фестиваль стран «БРИКС плюс» собрал более 150 участников из 13 стран.