В посёлке Холопеничи открылся обновлённый центральный парк

Совместный труд государства и народа отражается в гражданских инициативах. Тот, кто живет в определенном месте – видит его проблемы и преимущества. А потому лучше других понимает, что именно нужно улучшить. Идею по благоустройству реализовали в поселке Холопеничи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители совместно с руководством приняли участие в конкурсе гражданских инициатив. Поселку однозначно нужен был парк, ведь место в центре населенного пункта пустовало. Теперь здесь четыре тематических зоны: историческая, яркая игровая, воркаут-площадка и просторная сцена.

Лидия Бачищева, председатель Холопеничского сельского исполнительного комитета:

Это такое место, которое нужно было правильно зонировать, правильно расставить акценты, где, чем и кому заниматься. Конечно, хотелось собрать здесь не только молодежь или детей, а целиком объединить все население разного возраста.

Территория городского поселка благоустраивается постоянно. Уже в ближайшее время планируется высадить более 100 деревьев.