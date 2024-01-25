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Более 4 млн рублей помогли вернуть работникам юристы ФПБ в 2023 году

25 января 2024 08:10
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На постоянном контроле держат профсоюзы наиболее актуальные вопросы граждан. Как показывает практика, это своевременность и полнота расчета по зарплате, выплата отпускных, пособий, окончательный расчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарушения выявляют как при общественном контроле за соблюдением законодательства о труде, так и во время рассмотрения обращений.

Более 4 млн рублей помогли вернуть работникам юристы ФПБ в 2023 году-1

Так, в 2023 году по требованию профсоюзных юристов работникам вернули более четырех миллионов рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств. Даже в случае, если наниматель нарушает сроки хотя бы на день, ситуацию рассматривают и добиваются решений в пользу работников.

По вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, юристы ФПБ готовы проконсультировать всех желающих сегодня, 25 января. Информация о месте и времени проведения приемов на официальных сайтах областных, районных и городских объединений профсоюзов.

# Профсоюзы в Беларуси # общество

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