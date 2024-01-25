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Концепцию миграционной политики на ближайшие 5 лет утвердили в Беларуси

25 января 2024 08:42
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В Беларуси утверждена концепция миграционной политики на ближайшие пять лет. В документе подчеркивается, что наша страна готова создавать условия для адаптации и интеграции иностранцев в общество для реализации интеллектуального, культурного и инвестиционного потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепцию миграционной политики на ближайшие 5 лет утвердили в Беларуси-1

Всем, кто разделяет ценности нашего народа и готов трудиться на благо общества, будут рады в Беларуси. Обеспечение нацбезопасности, устойчивого экономического роста и повышения качества жизни, демографического развития, защиты рынка труда и интеграция в него мигрантов – основные цели Концепции. Обозначены в документе и направления, по которым будет осуществляться международное сотрудничество в этой сфере. Так, предполагается формирование единого миграционного пространства Беларуси и России, углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

# Государственная политика # общество

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