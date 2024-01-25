СК начал процесс спецпроизводства в отношении 20 обвиняемых в попытке захвата власти

В отношении 20 человек, которые в 2020 году присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, Следственный комитет начал процесс специального производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение согласовано генеральным прокурором. Обвиняемые входили в экстремистские формирования, принимали активное участие в деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, а также способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе.