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СК начал процесс спецпроизводства в отношении 20 обвиняемых в попытке захвата власти

25 января 2024 08:45
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В отношении 20 человек, которые в 2020 году присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, Следственный комитет начал процесс специального производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК начал процесс спецпроизводства в отношении 20 обвиняемых в попытке захвата власти-1

Решение согласовано генеральным прокурором. Обвиняемые входили в экстремистские формирования, принимали активное участие в деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, а также способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе.

# Следственный комитет Беларуси # общество

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