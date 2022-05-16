Один из главных трендов – подчёркивать молодость и натуральность. Стилист дала советы по выбору выпускного платья

Свеженькие аттестаты и дипломы без пяти на руках. Скоро начнется полет во взрослую жизнь. Выпускной – событие трогательное и пышное. В этот вечер каждая девочка хочет почувствовать себя диснеевской принцессой. Пофеячим со стилистом и создадим неземные образы.

Анна Ботян, стилист:

Один из главных трендов уже достаточно давно – это подчеркивать нашу с вами молодость, натуральность. И чем меньше всего яркого, тем лучше. Выбирайте шифон, натуральные оттенки, можно добавлять какой-то декор в виде цветочков, каких-то аппликаций сверху. Рекомендую вам делать максимально естественный макияж.

Белоснежный комбинезон – и вы дива. Модная бахрома, вышивка, мерцание добавят волшебства. Вариант комфортный и эффектный. К тому же, отлично вытягивает фигуру и подчеркивает талию. Успех гарантирован, как и корсетом в духе Скарлетт.

Анна Ботян:

На нашей модели платье с корсетом, где четко видно бюстье. Можно выбирать в виде костюмов. Например, отдельно юбка и корсет или брюки и корсет. Платье из пайеток, но для того, чтобы немного приглушить эту праздничность, в платье добавлен шифон, то есть платье будет сверкать под неоновым освещением вечером, когда вы будете танцевать. Но днем оно будет смотреться более аккуратно и нежно. Мы добавили одну активную, яркую серьгу ручной работы. Мы не добавляем больше ничего. Также к такому наряду можно выбрать какую-то минималистичную сережку с маленьким кулончиком. Но не стоит перебарщивать грузными украшениями на шее, браслетами и так далее.

В таком мини вы звезда танцпола. Прозрачные рукава-бафы, голливудский стайл. Время зажигать. Хотите версию и в пир, и в мир? Нет проблем.

Светлый брючный костюм с топом – пушка. Дорого, изысканно, выгодно. На церемонию – босоножки, после – кеды. Внедрить стилевую тройку в гардеробчик и собирать луки – одно удовольствие. Слишком строгий темный костюм добавит возраста и приземлит. А на нашей улице праздник.

Анна Ботян:

Ни один выпускной не обходится без длинных платьев в пол, поэтому если вам хочется выглядеть как принцесса, обратите внимание на что-то естественное, натуральное. В этом случае распущенные волосы смотрятся очень красиво.