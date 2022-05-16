Заморозки до -2°C. Белорусские синоптики прогнозируют дожди и похолодание

Такой характер погоды сохранится вплоть до выходных. В субботу и воскресенье, 21 и 22 мая, хоть значительно и потеплеет, но уплотнится облачность и возрастет вероятность осадков. Что касается ближайших часов, предстоящей ночью по северо-западной половине Беларуси будут заморозки от 0 до -2 °С. Днем 17 мая в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с, ожидается +11...+17 °С.

Если у черемухи много цветов, лето будет мокрое. Народные приметы в мае, традиции и обряды читайте здесь.