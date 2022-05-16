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Заморозки до -2°C. Белорусские синоптики прогнозируют дожди и похолодание

16 мая 2022 13:52
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Новости Беларуси. Майское похолодание. Синоптики обещают ночные заморозки и кратковременные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заморозки до -2°C. Белорусские синоптики прогнозируют дожди и похолодание-1

Такой характер погоды сохранится вплоть до выходных. В субботу и воскресенье, 21 и 22 мая, хоть значительно и потеплеет, но уплотнится облачность и возрастет вероятность осадков. Что касается ближайших часов, предстоящей ночью по северо-западной половине Беларуси будут заморозки от 0 до -2 °С. Днем 17 мая в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с, ожидается +11...+17 °С.  

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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