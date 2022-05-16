Количество поступивших в службу «115.бел» заявок в Минске с начала 2022 года уменьшилось на 9%

Новости Беларуси. В столице значительно сократилось количество обращений граждан в контакт-центр службы « 115.бел ». Это говорит о позитивной динамике выполнения работ коммунальщиками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С января по апрель было принято свыше 500 тысяч заявок. Их основная тематика связана с качеством уборки подъездов столичных многоэтажек и дворовых территорий, а также отключением электроснабжения. По всем коммунальным вопросам минчане могут обращаться по единому номеру 115, а оставить жалобы с фотографиями в аналогичном приложении «115.бел» или на сайте «Моя Республика 115.бел». Горожане могут проследить за ходом выполнения работ и даже сделать оценку.

Максим Бордович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

За текущий промежуток времени к нам поступило более полумиллиона заявок. Их количество снизилось на 9 % в соответствии с предыдущим таким же промежутком времени в 2021 году. Основная тематика заявок – это уборка подъезда, нет света в квартире. Даны поручения администрациям районов по принятию мер, по выполнению тех заявок, которые поступают от жителей Минска.

Также в приложении коммунальщики оперативно оповещают пользователей о ближайших отключениях воды, ремонтных работах и прочих временных неудобствах.