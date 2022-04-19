19 апреля отмечается День подснежника

Сегодня, 19 апреля, отмечается красивый весенний праздник – День подснежника. В Беларуси насчитывается более 10 видов этих нежных цветов. Они различаются по форме, расцветке и даже аромату, но все они очень любимы. Первоцветы занесены в Красную книгу, их нельзя собирать. Да и зачем? Сорванные они живут не дольше пары часов. Этот день призван напомнить о том, что только бережное, трепетное отношение к этому прекрасному подарку природы позволит подснежникам цвести каждую весну. 19 апреля первый автомобиль ВАЗ-2101 сошел с конвейера в 1970 году

Первый автомобиль ВАЗ-2101 сошел с конвейера в этот день в 1970 году. Легендарная «копейка» – легковой заднеприводный седан – оказалась маленьким шедевром: ни до, ни после нее советские производители так и не смогли создать такой долговечный автомобиль. Есть случаи, когда «Жигули» обходились без капитального ремонта и 20, и 30 лет. За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли. За 14 лет производства автозавод выпустил более 2,5 миллионов «копеек». 19 апреля первый Бостонский марафон прошел 25 лет назад

Первый Бостонский марафон прошел ровно 125 лет назад. Один из самых престижных забегов в мире, старейший из проводящихся ежегодно. В третий понедельник апреля тысячи бегунов со всего мира преодолевают дистанцию в 42 километра 195 метров. В 1996 году на старт сотого марафона вышло более 38 тысяч участников. Известен забег и печальным фактом – в 2013 году на финише Бостонского марафона произошло два взрыва, в результате которых погибли трое человек, почти 300 получили ранения. После трагических событий Бостонский забег получил особый символизм. Сейчас безопасность в день его проведения обеспечивают более 3 500 полицейских. 19 апреля свершился исторический старт с Байконура в 1971 году

Исторический старт с Байконура свершился в этот день в 1971 году. Первая в мире орбитальная станция «Салют» была запущена в космос. У человечества появился не просто тесный корабль на орбите. Дом в околоземном пространстве, где можно подолгу жить и работать. Большая станция со всеми удобствами и научным оборудованием. Станции «Салют», первая и последующие, по сути, определили векторы развития космонавтики. Конструкция послужила основой для создания орбитального комплекса «Мир». 19 апреля православные христиане отмечают Великий вторник