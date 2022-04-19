19 апреля отмечается День подснежника  

Сегодня, 19 апреля, отмечается красивый весенний праздник – День подснежника. В Беларуси насчитывается более 10 видов этих нежных цветов. Они различаются по форме, расцветке и даже аромату, но все они очень любимы. Первоцветы занесены в Красную книгу, их нельзя собирать. Да и зачем? Сорванные они живут не дольше пары часов. Этот день призван напомнить о том, что только бережное, трепетное отношение к этому прекрасному подарку природы позволит подснежникам цвести каждую весну.
Первый автомобиль ВАЗ-2101 сошел с конвейера в этот день в 1970 году. Легендарная «копейка» – легковой заднеприводный седан – оказалась маленьким шедевром: ни до, ни после нее советские производители так и не смогли создать такой долговечный автомобиль. Есть случаи, когда «Жигули» обходились без капитального ремонта и 20, и 30 лет. За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли. За 14 лет производства автозавод выпустил более 2,5 миллионов «копеек».
Первый Бостонский марафон прошел ровно 125 лет назад. Один из самых престижных забегов в мире, старейший из проводящихся ежегодно. В третий понедельник апреля тысячи бегунов со всего мира преодолевают дистанцию в 42 километра 195 метров. В 1996 году на старт сотого марафона вышло более 38 тысяч участников. Известен забег и печальным фактом – в 2013 году на финише Бостонского марафона произошло два взрыва, в результате которых погибли трое человек, почти 300 получили ранения. После трагических событий Бостонский забег получил особый символизм. Сейчас безопасность в день его проведения обеспечивают более 3 500 полицейских.
Исторический старт с Байконура свершился в этот день в 1971 году. Первая в мире орбитальная станция «Салют» была запущена в космос. У человечества появился не просто тесный корабль на орбите. Дом в околоземном пространстве, где можно подолгу жить и работать. Большая станция со всеми удобствами и научным оборудованием. Станции «Салют», первая и последующие, по сути, определили векторы развития космонавтики. Конструкция послужила основой для создания орбитального комплекса «Мир».
Православные христиане отмечают сегодня Великий вторник. Верующие вспоминают, как во вторник Страстной недели Иисус Христос прочитал проповеди в Иерусалимском храме и изобличил фарисеев и книжников. А также чествуют в этот день святого равноапостольного Мефодия, первоучителя славян.
Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим.