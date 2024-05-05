Лукашенко: нашими молитвами народы России, Беларуси и Украины будут вместе!

Пасху отмечают православные верующие. Накануне ночью во всех храмах Беларуси прошли праздничные богослужения. А сегодня, 5 мая, верующие собрались за праздничным столом. Пасха – семейный праздник. В этот день принято быть в кругу близких и родных. Не исключение и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он встретил Пасху в окружении земляков. Оршанский район Президент назвал одним из самых перспективных в стране, пообещав оказать поддержку, чтобы привлечь в аграрно, промышленно развитый район больше новых жителей. И все же основное внимание сегодня нашим духовным ценностям.

Глава государства посетил старинный Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в Орше, который расположен на берегу Днепра. Александр Лукашенко отметил, что неслучайно выбрал именно это место. Дело в том, что Днепр испокон веков объединял три братских народа – белорусов, русских и украинцев. Сейчас в славянской семье наметился разлад, не по нашей вине, но Президент надеется, что с течением времени к нам вернутся мир и взаимопонимание. Белорусов же глава государства ориентировал на сохранение внутреннего согласия в непростой период смены поколений. Лукашенко: коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле. Читайте здесь. Как признался глава государства, для него лично Пасха – очень важный и долгожданный праздник. В этом дне много символизма. Он несет надежду и укрепляет нашу веру в лучшее. А еще храмы в эти дни наполнены особой атмосферой, почувствовать которую можно даже через экран. «Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм. Подробности.

Светлые праздничные чувства, прекрасная погода, прекрасное настроение, все хорошо.

Доброжелательность, вера – оно творит чудеса.

Вера должна быть всегда. И когда люди теряют веру, начинаются войны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в этот день, и вы прежде всего, молимся, приходя в храмы, и дома перед иконами о своем здравии, о здравии ваших близких, ваших родных. Я вас в этом плане поддерживаю. Главное – это здоровье. Как я всегда говорю: будет здоровье – все остальное мы приобретем, купим. Я специально, выбирая тот храм, в который поехать, приехал в этот. И не только потому, что я родился здесь, на берегах этой величественной древней реки. Но я подумал о том, что наша река Днепр и этот храм Ильи, он объединял всегда наши народы. Это очень древний храм. У нас в Беларуси мало таких. И вот с тех пор, да и раньше, эта река и этот храм объединяли три славянских народа братских: русских, украинцев и нас, белорусов. К сожалению, сегодня случилась беда по соседству, но я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе.

– Это образ нашего небесного покровителя Александра Невского. Он был удивительным и государственным мужем, и воином удивительным, в конце жизни был монахом и молитвенником за весь мир. Пожалуйста, примите от нас эту икону.

– Матушка, вы не намекайте на монашество мое.

– Нет, это просто ваш покровитель, это его жизнь.

– Спасибо.

– Так вот пусть он покровительствует вам во всех ваших делах и научает. Спрашивайте у него совета, он всегда поможет и всегда ответит, потому что святые живые, они нам отвечают. Если обращаться к ним, обязательно получаем ответ, помощь.