Почему Концепция нацбезопасности – это народный документ? Объяснил сенатор Сергей Мелешкин

В гостях программы «Сенат» член Совета Республики, начальник витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Сергей Мелешкин. Главные тезисы выступления Президента на ВНС

Сергей Мелешкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Новый созыв четко сформирован как единая команда, потому что по роду своей деятельности со многими членами сталкивался как по служебной деятельности, со многими учился в Академии управления. И скажу, что они все патриоты своей Родины, они все уже состоялись как государственные деятели. И однозначно то доверие, которое им оказано населением, будет оправдано. В целом задачи понятны. Мы должны быть как лифт, выяснять проблемы, которые сегодня существуют на местах как у граждан, так и юридических лиц. Соответственно, их аккумулировать, вычленять те проблемы, которые требуют вмешательства, внесения соответствующих изменений в законодательство. И вот этой деятельностью заниматься. Конечно, особая работа должна осуществляться с подрастающим поколением, с молодежью, все события, которые происходили в последнее время, указывают на необходимость работы. У нас молодежь очень грамотная, начитанная, только с этой информацией надо работать. И, конечно же, мы будем вести международное сотрудничество со странами, показывая, насколько Беларусь миролюбивое государство.

Сергей Мелешкин:

Вообще, все тезисы нашего главы государства я постоянно отслеживаю, еще с подросткового своего возраста, деятельность Александра Григорьевича. Я скажу, что выделить очень сложно, потому что они все взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Все направлено на то, чтобы наша страна добавляла, процветала как в экономической составляющей, так и на международной арене. Но если сказать, все, что связывает их, это когда глава государства сказал, что нам надо быть сильными. В эту одну фразу заложены те основные традиции, ценности Беларуси, духовность, которую мы уже не одно поколение сохраняем. И это, наверное, является основным таким фундаментом для реализации всех остальных тезисов главы государства. Концепция национальной безопасности приобрела народный статус

Сергей Мелешкин:

Безопасность – это вообще базовая составляющая, потребность любого человека, как сон, питание, отдых. Поэтому, когда человек попадает в экстремальную стрессовую ситуацию, он зачастую теряется. Он не может найти выхода, не знает, как ему поступить, как себя обезопасить, обезопасить окружающих. А Концепция национальной безопасности четко в себе аккумулировала все те сферы безопасности. Они были дополнены с учетом событий, предшествующих этим. Это и биологическая сфера безопасности. И все аккумулировано в одном документе. И что самое интересное, что этот документ стал народным, потому что Всебелорусское народное собрание в рамках реализации изменений, которые своевременно были внесены в Конституцию, оно сегодня уже работает. Этот документ приобрел народный статус. И сегодня каждый гражданин должен знать, понимать вот эти сферы безопасности. Ведь они не только там изложены, а изложено, что надо делать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому данная работа должна проводиться в том числе и нами, законодателями, как людьми, которые это читают и используют постоянно в своей сфере деятельности, разъяснять в трудовых коллективах, рассказывать и объяснять, к чему каждый гражданин должен это понимать и знать. А у руководителя областного управления МЧС, как и у любого руководителя нашей страны, это должна быть настольная книга, где все эти девять сфер должны быть в поле зрения и реализовываться как в своем коллективе, так и за его рамками. И это надо делать обязательно. Как 12 лет работала Концепция национальной безопасности, и где-то благодаря этой деятельности и работе тем поползновениям в 2020 году, с которыми мы столкнулись, мы и проявили себя как народ, проявили и дали соответствующий отпор. Как сохранить мирную Беларусь?