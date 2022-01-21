Лукашенко: нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Это большая разница

Новости Беларуси. Защита границ Союзного государства, итоги отчета ICAO, подготовка к референдуму по Конституции, транзит власти в Беларуси и уроки казахстанского кризиса – все эти темы 21 января звучали в Брестской области во время общения Президента с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«А вдруг война?» В последнее время этим вопросом наверняка задавался каждый. Не добавляет оптимизма ситуация в Казахстане. Когда на улицах Алматы творился беспредел, на помощь пришлось лететь в том числе и нашим миротворцам в рамках миссии ОДКБ. И если правильно учиться на чужих ошибках, то коллеги логично задают вопрос, который крутится у всех в голове.
Какие уроки из событий в этой стране может извлечь наша страна?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Один урок: не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы – хватит всем. Не дай бог это произойдет у нас. Это главный урок.
Только ленивый не сравнил ситуацию в Казахстане с августовскими событиями в Беларуси. Самое явное – курировал якобы стихийные акции небезызвестный экстремистский Telegram-канал. В остальном же две большие разницы, как скажет позже сам Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Вы уже видели отношение к тем событиям, хоть там несколько сотен погибло людей, еще точно никто не знает, и к нашим. Мы никому не отдали свои «голубые фишки», свои предприятия. Если бы они были в руках американцев, европейцев, и у нас бы тихо было, нас бы не мочили так, как было в августе 2020 года. А мы это держим в своих руках – власть, деньги, хоть небольшие, собственность – в руках белорусов. Это им не нравится. Знаете, месяц назад мне в открытую об этом сказали: надо их сюда втянуть. Я говорю: я никому ничего отдавать не буду. Потому что это не мое. Что там, что здесь – большая разница. У них – это другое, ситуация совершенно другая. У нас этого нет и никогда не будет.
Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алма-Ате. Вы же не заметили. А у нас это было видно. Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят – скажут.