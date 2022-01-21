Лукашенко: нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Это большая разница

«А вдруг война?» В последнее время этим вопросом наверняка задавался каждый. Не добавляет оптимизма ситуация в Казахстане. Когда на улицах Алматы творился беспредел, на помощь пришлось лететь в том числе и нашим миротворцам в рамках миссии ОДКБ. И если правильно учиться на чужих ошибках, то коллеги логично задают вопрос, который крутится у всех в голове.

Александр Лукашенко:

Нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Вы уже видели отношение к тем событиям, хоть там несколько сотен погибло людей, еще точно никто не знает, и к нашим. Мы никому не отдали свои «голубые фишки», свои предприятия. Если бы они были в руках американцев, европейцев, и у нас бы тихо было, нас бы не мочили так, как было в августе 2020 года. А мы это держим в своих руках – власть, деньги, хоть небольшие, собственность – в руках белорусов. Это им не нравится. Знаете, месяц назад мне в открытую об этом сказали: надо их сюда втянуть. Я говорю: я никому ничего отдавать не буду. Потому что это не мое. Что там, что здесь – большая разница. У них – это другое, ситуация совершенно другая. У нас этого нет и никогда не будет.

Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алма-Ате. Вы же не заметили. А у нас это было видно. Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят – скажут.