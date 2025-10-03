Лукашенко поручил доработать проект программы социально-экономического развития страны

В Беларуси создана рабочая группа, которая займется подготовкой проекта программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Президент.

В состав этой группы включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель правления Национального банка.

Группе поручено совместно с правительством доработать проект программы социально-экономического развития и доложить о нем главе государства. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.