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Лукашенко поручил доработать проект программы социально-экономического развития страны

03 октября 2025 16:57
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В Беларуси создана рабочая группа, которая займется подготовкой проекта программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Президент. 

Лукашенко поручил доработать проект программы социально-экономического развития страны-2

В состав этой группы включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель правления Национального банка.

Группе поручено совместно с правительством доработать проект программы социально-экономического развития и доложить о нем главе государства. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.

# Государственная социальная политика # Государственная политика

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