Президент Беларуси поручил в 2026 году собрать 11,5 млн тонн зерна

Президент Беларуси поручил в 2026 году собрать 11,5 миллиона тонн зерна. Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 18 марта, заслушивая доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. В центре внимания – два основных блока вопросов: начало весенних полевых работ, и прежде всего посевной кампании, а также экспорт белорусского продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода позволила начать сев во всех областях Беларуси, за исключением Витебской. В северном регионе страны к работам планируют приступить на следующей неделе. Пока там местами на полях сохраняется снежный покров. Что касается технической готовности, то сельхозорганизации страны обеспечены всем необходимым для проведения весенних полевых работ. Готовность техники составляет 95 %. Глава государства поставил задачу – выйти на стопроцентное обеспечение ремонта сельхозмашин.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы сегодня готовы, и мы сегодня демонстрируем ту работу, которая, в принципе, делается повседневно и ежегодно нашими аграриями. Уверены, что при благоприятных погодных условиях, хотя какие бы они ни складывались, тем не менее аграрии подстроятся под любые погодные условия, выполнив свою задачу в срок и качественно. У нас техническая возможность позволяет сегодня за 12-15 дней посеять ранние яровые зерновые культуры. Весь клин яровой у нас составляет 2,3 миллиона гектаров, из них 573 тысячи гектаров – это ранние яровые зерновые культуры.

Также традиционно мы в этом году будем высевать и другие культуры, в частности, это кукуруза на площади практически 1,3 миллиона гектаров. Из них 376 тысяч гектаров – это кукуруза, которая будет высеяна на зерно. Кукуруза на зерно – это действительно культура, на которую мы делаем также большую ставку. И если в прошлом году я говорил, что год был не совсем кукурузным, мы получили 1 миллион 930 тысяч тонн зерна кукурузы, а в 2024 году мы получили 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы.

Поэтому мы определились, что нам надо как минимум 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы иметь. Нам надо как минимум иметь 1 миллион тонн рапса, потому что рапс – это высокодоходная культура, которая сегодня приносит хорошую выручку и доход нашим сельскохозяйственным предприятиям. Ну и, соответственно, иметь не менее 7,5-8 миллионов тонн самих зерновых колосовых культур. В принципе, из этого складывается весь наш общий валовый сбор зерновых культур, зернобобовых.