Её творчество меняет жизни. Пообщались с белоруской, которая обучает вокалу людей с инвалидностью

Сегодня мы познакомим вас с Ольгой Шона – талантливой артисткой, педагогом и просто человеком с невероятной энергетикой. Помимо творческой деятельности, она активно занимается благотворительностью, выступает для ребят с особенностями и обучает посетителей «Инвацентра». А началось все с одной случайной встречи.

Ольга Шона, руководитель театрально-вокального кружка «Веселые ребята» социального учреждения «Инвацентр», автор-исполнитель:

Когда-то, когда я любила еще ходить активно в караоке, я познакомилась с девушкой, которая здесь работала. Она говорит: вы так хорошо поете, можете ли вы приехать к нам на отчетный концерт и выступить? Я говорю: без проблем. Это был, наверное, 2016-й или 2015 год. Я тогда впервые приехала сюда, выступила в большом зале в центре. После этого, когда я увидела в эти глаза, разные люди, от детей до взрослых, когда тебя обнимают, они подъезжают, кто-то на коляске, кто-то просто. Они облепили меня. У меня такие ощущения были необъяснимые. И я сказала, вы всегда можете на меня рассчитывать.

Это была любовь с первого взгляда. Так Ольга не только стала частой гостью на концертах, но и нашла свое предназначение. В 2021 году руководство «Инвацентра» попросило ее просто подменить преподавателя. Но волей судьбы она задержалась здесь на долгие годы. Теперь она душа и сердце театрально-вокального кружка «Веселые ребята».

Ольга Шона:

Решила делиться своим опытом, лучшими знаниями, приобретенными уже начиная, грубо говоря, за 10-15 лет с ребятами. Почему? Потому что есть техники, которые не совсем рабочие. Есть техники, которые не совсем для людей с особенностями. А техника речи сама нам всегда пригодится и в жизни, и в работе, и на сцене.