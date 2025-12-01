Минчанка спасает жизни лошадям! Рассказываем трогательные истории помощи животным
Анастасия Макеева, корреспондент:
Благородное дело. Сегодня познакомимся с минчанкой, которая спасает жизнь лошадям. Когда-то они трудились в колхозах, завоевывали награды на Олимпиадах и выступали на сцене, а потом оказались ненужными своим хозяевам.
История до глубины души. В деревне Черниковщина Смолевичского района есть настоящий хоспис для старых и больных лошадей. Его хозяйка – тренер по конному спорту и мама в декрете Екатерина Буйкевич. Любовь к скакунам началась еще в детстве со страниц сказок, а затем была школа в Ратомке. Но однажды девушка столкнулась с обратной стороной медали. Ее любимцев в силу возраста, травм, болезней списывали со счетов и отправляли на мясокомбинат. Уже тогда возникла мысль спасать этих грациозных животных.
Екатерина Буйкевич, член благотворительного объединения «ЗООшанс»:
До 35 лет я прожила в Минске. И вот пришлось сменить квартиру на старенький ветхий дом в деревне, чтобы, как говорится, быть все время круглосуточно рядом с ними. От первого брака ребенок с особенностями. Он не смог пойти ни в садик, ни в школу. Я 9 лет, грубо говоря, просидела в квартире в бетоне. Конечно, это было тяжело психологически. Только благодаря лошадям я себя как-то, наверное, поддержала морально.
Анастасия Макеева:
Ваша команда – это ваша семья, да?
Екатерина Буйкевич:
Технически это только я, мой муж, старший сын. Вообще, как бы атлантом всего этого дела считается мой муж, потому что все держится на нем.
Приемная мама лошадей, член благотворительного объединения «ЗООшанс». За 15 лет с помощью неравнодушных людей и волонтеров Екатерине удалось спасти более 300 пегасов. У каждого подопечного в доме престарелых своя история.
Так, мерин Элмер – бывший спортсмен. Из-за серьезной травмы он ослеп. Благо, нашелся человек, который стал его опекуном. Закупает корма, лекарства и одежду. А хозяйка, как нянька, капает глаза, заваривает каши и согревает заботой. Это ли не подвиг? За много лет Катерина уже научилась сама делать уколы и капельницы, порой, по ночам. Но в сложных ситуациях на помощь приходят знакомые ветеринары.
Подробности в видео.