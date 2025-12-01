Минчанка спасает жизни лошадям! Рассказываем трогательные истории помощи животным

Анастасия Макеева, корреспондент: Благородное дело. Сегодня познакомимся с минчанкой, которая спасает жизнь лошадям. Когда-то они трудились в колхозах, завоевывали награды на Олимпиадах и выступали на сцене, а потом оказались ненужными своим хозяевам.

История до глубины души. В деревне Черниковщина Смолевичского района есть настоящий хоспис для старых и больных лошадей. Его хозяйка – тренер по конному спорту и мама в декрете Екатерина Буйкевич. Любовь к скакунам началась еще в детстве со страниц сказок, а затем была школа в Ратомке. Но однажды девушка столкнулась с обратной стороной медали. Ее любимцев в силу возраста, травм, болезней списывали со счетов и отправляли на мясокомбинат. Уже тогда возникла мысль спасать этих грациозных животных.

Екатерина Буйкевич, член благотворительного объединения «ЗООшанс»:

До 35 лет я прожила в Минске. И вот пришлось сменить квартиру на старенький ветхий дом в деревне, чтобы, как говорится, быть все время круглосуточно рядом с ними. От первого брака ребенок с особенностями. Он не смог пойти ни в садик, ни в школу. Я 9 лет, грубо говоря, просидела в квартире в бетоне. Конечно, это было тяжело психологически. Только благодаря лошадям я себя как-то, наверное, поддержала морально.

Анастасия Макеева:

Ваша команда – это ваша семья, да?

Екатерина Буйкевич:

Технически это только я, мой муж, старший сын. Вообще, как бы атлантом всего этого дела считается мой муж, потому что все держится на нем.