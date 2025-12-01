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В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум

01 декабря 2025 13:36
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Деловые круги Беларуси и Алжира налаживают контакты. В столице крупнейшего государства Африки прошел двусторонний бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум-2

19 белорусских предприятий из разных сфер – от традиционных АПК и промышленности до фармакологии – представили свои возможности. Впрочем, алжирский бизнес с ними знаком. Наша страна регулярно участвует в международных выставках в африканском регионе. Отмечено, что на сегодняшний день двусторонний товарооборот скромный – всего 50 миллионов долларов. В планах увеличить эту цифру. На форуме были и представители банковской сферы Беларуси. Бизнесу важно понимать нюансы платежных процессов в непростых современных реалиях.

В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сегодня на бизнес-форуме подписано 7 коммерческих документов. Ряд предприятий, как говорят, бизнес любит тишину. Они не хотят афишировать, с кем подписаны эти документы. Но сегодня есть определенные проблемы с доставкой, с оплатой. Поэтому сегодня присутствуют здесь у нас на форуме и банки, которые, как кровеносная система, которая сопровождает поставки продукции, рассказывают об условиях и возможностях банковских институтов для оплаты за поставленную продукцию. Как нашей в Алжир, так и алжирской в перспективе к нам.

Алжир практически полностью самостоятельно обеспечивает внутренний рынок. Страна зарабатывает на добыче углеводородов. По запасам газа государство входит в мировую десятку. Стоит задача – диверсифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от нефтегазового сектора. Динамично развивается в стране и АПК. Однако есть вопросы с растениеводством. Стране не хватает выращенного урожая пшеницы. Чтобы покрыть внутренний спрос, зерно импортируют, в основном, из России. В этом вопросе Беларусь готова оказать содействие. В нашей стране имеется передовое оборудование и опыт в агросекторе. Кроме того, в планах создать совместное производство навесного оборудования.

В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум-6

Владимир Дайнеко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
Организация сборки потребует не более двух-трех месяцев. Это согласование уровня локализации, определение необходимой технологической оснастки для производства полнокомплектной техники из машинокомплектов. Ну и, естественно, на начальном этапе потребуется координация работы, контроль.

В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум-8

Алексей Жданюк, заместитель директора маркетинг-центра ОАО «Амкодор»:
Потребность алжирской стороны составляет от 11 до 14 миллионов тонн зерна. Поэтому в связи с этим мы ставим пред собой амбициозные цели. Выход на поставку силосов в объеме примерно 5 миллионов долларов США – это минимум. Мы рассматриваем рынок Алжира как плацдарм для выхода на рынок Северной Африки, где потом можно поставлять в дальнейшем и на рынок Туниса, и Египта, и Марокко в том числе.

Беларусь заинтересована в продуктах из Алжира. Речь идет о финиках и цитрусовых. Задача – организовать прямые поставки, без посредников. Таким образом цена может стать приятнее для потребителей.

# Михаил Мятликов # Международное сотрудничество

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