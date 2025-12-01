В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум

19 белорусских предприятий из разных сфер – от традиционных АПК и промышленности до фармакологии – представили свои возможности. Впрочем, алжирский бизнес с ними знаком. Наша страна регулярно участвует в международных выставках в африканском регионе. Отмечено, что на сегодняшний день двусторонний товарооборот скромный – всего 50 миллионов долларов. В планах увеличить эту цифру. На форуме были и представители банковской сферы Беларуси. Бизнесу важно понимать нюансы платежных процессов в непростых современных реалиях.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня на бизнес-форуме подписано 7 коммерческих документов. Ряд предприятий, как говорят, бизнес любит тишину. Они не хотят афишировать, с кем подписаны эти документы. Но сегодня есть определенные проблемы с доставкой, с оплатой. Поэтому сегодня присутствуют здесь у нас на форуме и банки, которые, как кровеносная система, которая сопровождает поставки продукции, рассказывают об условиях и возможностях банковских институтов для оплаты за поставленную продукцию. Как нашей в Алжир, так и алжирской в перспективе к нам.

Алжир практически полностью самостоятельно обеспечивает внутренний рынок. Страна зарабатывает на добыче углеводородов. По запасам газа государство входит в мировую десятку. Стоит задача – диверсифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от нефтегазового сектора. Динамично развивается в стране и АПК. Однако есть вопросы с растениеводством. Стране не хватает выращенного урожая пшеницы. Чтобы покрыть внутренний спрос, зерно импортируют, в основном, из России. В этом вопросе Беларусь готова оказать содействие. В нашей стране имеется передовое оборудование и опыт в агросекторе. Кроме того, в планах создать совместное производство навесного оборудования.