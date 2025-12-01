В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум

Деловые круги Беларуси и Алжира налаживают контакты. В столице крупнейшего государства Африки прошел двусторонний бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деловые круги Беларуси и Алжира налаживают контакты. В столице крупнейшего государства Африки прошел двусторонний бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 белорусских предприятий из разных сфер – от традиционных АПК и промышленности до фармакологии – представили свои возможности. Впрочем, алжирский бизнес с ними знаком. Наша страна регулярно участвует в международных выставках в африканском регионе. Отмечено, что на сегодняшний день двусторонний товарооборот скромный – всего 50 миллионов долларов. В планах увеличить эту цифру. На форуме были и представители банковской сферы Беларуси. Бизнесу важно понимать нюансы платежных процессов в непростых современных реалиях.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сегодня на бизнес-форуме подписано 7 коммерческих документов. Ряд предприятий, как говорят, бизнес любит тишину. Они не хотят афишировать, с кем подписаны эти документы. Но сегодня есть определенные проблемы с доставкой, с оплатой. Поэтому сегодня присутствуют здесь у нас на форуме и банки, которые, как кровеносная система, которая сопровождает поставки продукции, рассказывают об условиях и возможностях банковских институтов для оплаты за поставленную продукцию. Как нашей в Алжир, так и алжирской в перспективе к нам.
Алжир практически полностью самостоятельно обеспечивает внутренний рынок. Страна зарабатывает на добыче углеводородов. По запасам газа государство входит в мировую десятку. Стоит задача – диверсифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от нефтегазового сектора. Динамично развивается в стране и АПК. Однако есть вопросы с растениеводством. Стране не хватает выращенного урожая пшеницы. Чтобы покрыть внутренний спрос, зерно импортируют, в основном, из России. В этом вопросе Беларусь готова оказать содействие. В нашей стране имеется передовое оборудование и опыт в агросекторе. Кроме того, в планах создать совместное производство навесного оборудования.
Владимир Дайнеко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
Организация сборки потребует не более двух-трех месяцев. Это согласование уровня локализации, определение необходимой технологической оснастки для производства полнокомплектной техники из машинокомплектов. Ну и, естественно, на начальном этапе потребуется координация работы, контроль.
Алексей Жданюк, заместитель директора маркетинг-центра ОАО «Амкодор»:
Потребность алжирской стороны составляет от 11 до 14 миллионов тонн зерна. Поэтому в связи с этим мы ставим пред собой амбициозные цели. Выход на поставку силосов в объеме примерно 5 миллионов долларов США – это минимум. Мы рассматриваем рынок Алжира как плацдарм для выхода на рынок Северной Африки, где потом можно поставлять в дальнейшем и на рынок Туниса, и Египта, и Марокко в том числе.
Беларусь заинтересована в продуктах из Алжира. Речь идет о финиках и цитрусовых. Задача – организовать прямые поставки, без посредников. Таким образом цена может стать приятнее для потребителей.