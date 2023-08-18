Лукашенко провёл совещание по готовности системы образования к учебному году

В преддверии Дня знаний, а до 1 сентября осталось буквально две недели, Президент традиционно встречается с представителями образовательной сферы. В целом качеству образования в стране Александр Лукашенко уделяет самое пристальное внимание. Причины ясны. На кону – будущее промышленности, медицины того же образования, да и в целом всей экономики. А это уже вопрос национальной безопасности. Правда, не всем ответственным лицам за выполнение поручений Президент готов поставить высший балл. Все же были и есть шероховатости. Главой государства поставлена задача оперативно их устранить. В начале сентября Президент анонсировал новое совещание по образованию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фактически сегодня страна вступила в последний этап подготовки к новому учебному году. Заработали школьные базары, учреждения образования получают паспорта готовности, комплектуются транспортом для подвоза учащихся, общежития и спортивные площадки ремонтируются, многодетным и малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь. Так должно быть. Сегодня посмотрим, так ли это на самом деле. И делается это для того, чтобы у наших детей было все необходимое для учебы и они с хорошим настроением встретили День знаний. Однако несмотря на высокую готовность учреждений образования к новому учебному году, меня информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Комитет госконтроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Хотел бы услышать от министра, как решается этот вопрос в регионах и Минске с учетом моих поручений.

Меня также интересует, как обстоят дела с организацией питания и безопасных условий пребывания детей в детских садах и школах. Выполняются ли поручения по поднятым вопросам? Особое внимание обращаю на питание. Это очень важно. Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема. Выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе. В целом можем ли мы с уверенностью сказать, что каждый ребенок будет обеспечен всем необходимым для занятий в школе, особенно если он растет в многодетной или малообеспеченной семье? Насколько меня информируют, приемная кампания в новом формате проходит в конструктивном ключе. Заместителю премьер-министра более подробно следует доложить о предварительных итогах вступительной кампании этого года.