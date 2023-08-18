Прямой эфир

«Я отправляю их в школу, а тут начинается обстрел». Дети Донбасса рассказали, как сильно скучают по школе

18 августа 2023 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

– Сейчас у вас дистанционное обучение?
– Да.
– А что лучше?
– Школа лучше.
– Почему?
– В школе можно делать уроки, а на дистанционке я понимаю, что не буду это делать. Целый день в компьютере сидеть невыносимо.
– Я все делаю.

«Я отправляю их в школу, а тут начинается обстрел». Дети Донбасса рассказали, как сильно скучают по школе-1

– Они не ходили в школу, потому что нельзя было. Они ползком позли, если бы вы только видели. Я отправляю их в школу, а тут начинается обстрел. Они ползком идут домой. Учителям звонишь, что так и так. Идет обстрел, я детей не пущу в школу. Стреляют по нам. Сколько можно уже терпеть? У меня дом полностью уже разбит. Я не знаю, что нам делать и куда бежать. Выхода нет никакого. С ранеными детьми я никуда не уеду. У меня еще сын служит раненый в ЛНР, старший сын ранен. Кому мы нужны? Никому кроме себя.

«Чуть-чуть – и мы бы его похоронили». История матери, которая спасала семью во время нападений ВСУ – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чуть-чуть – и мы бы его похоронили». История матери, которая спасала семью во время нападений ВСУ
18 августа 2023 10:03

«Чуть-чуть – и мы бы его похоронили». История матери, которая спасала семью во время нападений ВСУ

«Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе». Как на Донбассе спасают раненых в больнице?
18 августа 2023 10:00

«Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе». Как на Донбассе спасают раненых в больнице?

«Мама, я не хочу так умирать». Жительница Донбасса рассказала про ужасные обстрелы
18 августа 2023 09:56

«Мама, я не хочу так умирать». Жительница Донбасса рассказала про ужасные обстрелы