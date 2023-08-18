«Я отправляю их в школу, а тут начинается обстрел». Дети Донбасса рассказали, как сильно скучают по школе

– Сейчас у вас дистанционное обучение? – Да. – А что лучше? – Школа лучше. – Почему? – В школе можно делать уроки, а на дистанционке я понимаю, что не буду это делать. Целый день в компьютере сидеть невыносимо. – Я все делаю.

– Они не ходили в школу, потому что нельзя было. Они ползком позли, если бы вы только видели. Я отправляю их в школу, а тут начинается обстрел. Они ползком идут домой. Учителям звонишь, что так и так. Идет обстрел, я детей не пущу в школу. Стреляют по нам. Сколько можно уже терпеть? У меня дом полностью уже разбит. Я не знаю, что нам делать и куда бежать. Выхода нет никакого. С ранеными детьми я никуда не уеду. У меня еще сын служит раненый в ЛНР, старший сын ранен. Кому мы нужны? Никому кроме себя.