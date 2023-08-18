«Чуть-чуть – и мы бы его похоронили». История матери, которая спасала семью во время нападений ВСУ

– Вот здесь наш зал, 24-го вечером это все здесь случилось. Я возле окна сидела, а ребенок с этой стороны. У меня осколочное, аппарат Илизарова был. У него легкое ранение возле сердца, чуть не убило ребенка. А у меня посложнее.

– Звон в ушах, я потерялся, сначала не понял, где находился в тот момент. Но когда вышел в коридор, я понял, где нахожусь. Я дома, но было страшно. У мамы была вывернута нога в другую сторону.

– И потом начали кричать, заклинило у нас общую дверь входную. До последнего была в сознании. А потом я уже проснулась, меня в палату привезли. Муж приехал со старшей сестрой, я сразу сказала сына везти в больницу. Сказали, что чуть-чуть – и мы бы его похоронили.

– После прилета родители побежали в коридор. Я обратно вышел в комнату, смотрел, как возле школы горит котлован от мины. После прилета в лоджию, стол с тетрадками и книгами разорвало.