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Генпрокуратура Беларуси опубликовала имена палачей из числа литовских и латышских карателей

12 сентября 2023 07:25
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Новости Беларуси. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Генеральная прокуратура установила имена палачей-нацистов из числа литовских и латышских карателей. Список преступников и перечень совершенных ими зверств опубликован на сайте надзорного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура Беларуси опубликовала имена палачей из числа литовских и латышских карателей-1

Документ состоит из двух частей. В первой – данные о литовских карателях, совершивших преступления в отношении мирного населения и военнопленных на территории БССР. Во второй части – латышские участники масштабных операций по истреблению белорусского населения. Всего в списке 336 человек. По мере получения новых сведений документ будет дополняться.

Генпрокуратура Беларуси опубликовала имена палачей из числа литовских и латышских карателей-4

Как отмечают в Генпрокуратуре, политические элиты Прибалтийских республик отказывают в оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела под предлогом «причинения вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан». Но очевидно, что эта позиция свидетельствует об игнорировании международных обязательств и желании скрыть военные преступления.

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

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