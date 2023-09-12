Генпрокуратура Беларуси опубликовала имена палачей из числа литовских и латышских карателей

Новости Беларуси. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Генеральная прокуратура установила имена палачей-нацистов из числа литовских и латышских карателей. Список преступников и перечень совершенных ими зверств опубликован на сайте надзорного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ состоит из двух частей. В первой – данные о литовских карателях, совершивших преступления в отношении мирного населения и военнопленных на территории БССР. Во второй части – латышские участники масштабных операций по истреблению белорусского населения. Всего в списке 336 человек. По мере получения новых сведений документ будет дополняться.