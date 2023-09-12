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В Беларуси продолжаются мероприятия, посвящённые Дню народного единства

12 сентября 2023 06:27
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Новости Беларуси. Объединившись, делать еще лучше и краше нашу замечательную Беларусь. Череда праздничных мероприятий ко Дню народного единства продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжаются мероприятия, посвящённые Дню народного единства-1

Говоря о стране и народе, Президент подчеркивает: наш исторический выбор – независимая, сильная и процветающая Беларусь. А праздник 17 сентября еще больше сплачивает, сближает поколения. Мероприятия, посвященные Дню народного единства, в Витебске начались накануне с создания областной Аллеи единства. Их продолжила республиканская патриотическая акция «Символ единства – 2023». 12 сентября принимает агрогородок Ленин Житковичского района Гомельской области, где откроют памятный знак и передадут флаги районов для создания Аллеи единства в столице.

В Беларуси продолжаются мероприятия, посвящённые Дню народного единства-4

В Минске 12 сентября – велопробег под девизом «Единством сильна Беларусь». Представители БРСМ, религиозных конфессий, посольств и общественных объединений соберутся в храме Всех Святых. Маршрут проложен к мемориальному комплексу «Тростенец», где возложат цветы и почтят минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Единство символов знаменует собой единство страны.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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