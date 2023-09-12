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«Повысить питательность кормов». Аграрии Могилёвской области пошли на необычный эксперимент

12 сентября 2023 07:10
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Новости Беларуси. Более 5 миллионов тонн зеленой массы кукурузы уже заготовили хозяйства страны. Устойчивая к погодным аномалиям, в 2023 году стратегическая культура дает неплохую урожайность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повысить питательность кормов». Аграрии Могилёвской области пошли на необычный эксперимент-1

Царицей полей засеяно больше половины угодий на юге страны. Сейчас собирают ранние сорта, на подходе и более поздние. А вот в Могилевской области у кукурузы на силос появился новый сосед – подсолнечник. Миксовые поля – один из полевых экспериментов 2023 года.

«Повысить питательность кормов». Аграрии Могилёвской области пошли на необычный эксперимент-4

Антонина Сметана, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома:
В этом году район пошел на новшества, мы посеяли в пяти хозяйствах кулисными посевами площадь подсолнуха совместно с кукурузой. Сделали это, чтобы повысить питательность кормов. То есть увеличиваем содержание белка в заготавливаемом силосе, чтобы тем самым повысить продуктивность наших животных.

«Повысить питательность кормов». Аграрии Могилёвской области пошли на необычный эксперимент-7

По оценкам специалистов, от такой зеленой массы прибавка в молоке составит до 5-6 литров в сутки.

# Уборочная кампания # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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