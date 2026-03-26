Никогда не начинайте оправдываться! Что делать, если вас обесценивают?

У психики есть закон: несчастные редко любят счастливых, неудачники редко аплодирует успешным, а бедные зачастую презирают богатых. О том, почему мы обесцениваем, почему нас обесценивают и как можно этому противостоять, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Денис Северов, магистр психологии:

Самое главное и основное правило при обесценивании – это никогда не начинать оправдываться и доказывать свою правоту. Ведь как только вы начинаете это делать, то тут же попадаете в ловушку манипулятора.

Есть еще такой прекрасный способ, который называется «заезженная пластика». Это когда вы слушаете вашего критика – человека, который вас пытается обесценить, но при этом соглашаетесь лишь с частью того, что он говорит, со всем остальным не соглашаетесь. Например, я слышу тебя, понимаю, о чем ты говоришь, но все равно останусь при своем.