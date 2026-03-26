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Глава «Ростелекома» заявил, что Telegram в РФ «умирает прямо сейчас»

26 марта 2026 14:39
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Глава «Ростелекома» заявил, что Telegram в РФ «умирает прямо сейчас»-0

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в России трафик зарубежных мессенджеров резко снижается. WhatsApp фактически не используется, а Telegram, по его словам, «умирает прямо сейчас». Об этом пишет ТАСС.

«Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X часов или дней пролететь, но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

При этом глава «Ростелекома» отметил быстрый рост трафика сервиса Max.

Фото: pixabay

# It-технологии # Информационные технологии

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