Глава «Ростелекома» заявил, что Telegram в РФ «умирает прямо сейчас»

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в России трафик зарубежных мессенджеров резко снижается. WhatsApp фактически не используется, а Telegram, по его словам, «умирает прямо сейчас». Об этом пишет ТАСС.

«Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X часов или дней пролететь, но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

При этом глава «Ростелекома» отметил быстрый рост трафика сервиса Max.

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