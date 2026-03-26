Действия Украины в отношении Венгрии и Словакии выявляют противоречия внутри западных союзов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на American Thinker.

В материале утверждается, что Киев оказывает на них экономическое и энергетическое давление, несмотря на их поддержку.

При этом реакция ЕС описывается как сдержанная, где помощь Украине продолжается, а разногласия с Будапештом усиливаются из-за блокировки финансирования. После остановки транзита топлива Венгрия ответила ограничениями и заблокировала ряд решений ЕС, обвинив Киев и Брюссель в давлении и вмешательстве.

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