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Украина нападками на Венгрию и Словакию обличила лицемерие Запада

26 марта 2026 16:08
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Украина нападками на Венгрию и Словакию обличила лицемерие Запада-0

Действия Украины в отношении Венгрии и Словакии выявляют противоречия внутри западных союзов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на American Thinker.

В материале утверждается, что Киев оказывает на них экономическое и энергетическое давление, несмотря на их поддержку.

При этом реакция ЕС описывается как сдержанная, где помощь Украине продолжается, а разногласия с Будапештом усиливаются из-за блокировки финансирования. После остановки транзита топлива Венгрия ответила ограничениями и заблокировала ряд решений ЕС, обвинив Киев и Брюссель в давлении и вмешательстве.

Фото: pixabay

# Международная политика

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