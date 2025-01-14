В школах Минска прошёл единый урок памяти о трагедии в деревне Ола

14 января 1944-го – скорбная дата для нашей страны. 81 год назад в небольшой деревушке на территории современного Светлогорского района немецкие каратели сожгли и расстреляли 950 детей, 508 женщин, 100 мужчин и 200 стариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти страницы нашей истории не забыты: 14 января во всех школах страны прошел единый урок памяти о трагедии в деревне Ола. Невероятно эмоциональным стала тематическая лекция для учащихся одной из столичных гимназий. Они вспоминали историю Великой Отечественной войны, говорили о геноциде белорусского народа и уничтоженных населенных пунктах.

Павел Коноплев, учащийся 9 класса: Геноцид – это истребление людей, это то, что не должно происходить в нашем мире. Каждая человеческая жизнь ценна.

Дмитрий Милько, учащийся 7 класса: Мы узнаем, что это очень трагические события. Это очень ужасно, что такое происходило на нашей земле, с нашим белорусским народом.

Оксана Якубовская, директор гимназии № 33 Минска:

Уроки памяти посвящены не только этому жуткому факту сожжения деревни Ола и 12 близлежащих населенных пунктов вместе с людьми. Это дань памяти трагедии всего белорусского народа.

Содержание и подход к занятиям для каждой возрастной группы свой. Младшеклассники собирали пазлы, средние классы готовили информационное выступление, а старшеклассники – экскурсии для малышей. В нашей стране ребята со школьной скамьи включаются в работу по сохранению исторической памяти. При учебных заведениях создаются музеи, ребята берут под патронаж воинские захоронения и мемориалы, проводят научные исследования.